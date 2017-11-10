Более 140 млрд тенге потратят в течение трех лет на благоустройство Астаны

Экономика
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На заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ергали Егемберды озвучил проект бюджета Астаны на 2018–2020 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По его данным, всего на благоустройство трех районов на ближайшие три года выделено 142 млрд тенге, в том числе району "Алматы" предусмотрено 55,3 млрд тенге (в 2018 году – 17,9 млрд тенге), району "Сарыарка" – 35,6 млрд тенге (в 2018 году – 11,4 млрд тенге) и району "Есиль" – 51,1 млрд тенге (в 2018 году – 15,9 млрд тенге).

"По району "Алматы" на содержание аппарата предусмотрено 777,7 миллиона тенге, в том числе на следующий год этот объем составит 250 миллионов. На обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения предусмотрено 5,1 миллиарда тенге, в том числе на следующий год 1,6 миллиарда на размещение государственного заказа в 18 действующих детских садах, в 7 миницентрах. На освещение улиц населенных пунктов предусмотрено 2,7 миллиарда тенге, в том числе на следующий год эта сумма составит 848 миллионов. Эти средства будут направлены на услуги электроэнергии, текущее содержание уличного, паркового и внутриквартального освещения и содержание декоративной подсветки", – сказал Ергали Егемберды.

Аппарату акима района "Сарыарка" предусмотрено 35,6 млрд тенге, в том числе в 2018 году – 11,4 млрд тенге. По данным Егемберды, на содержание аппарата района предусмотрено 724,7 млн тенге.

"На обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения предусмотрено 4,2 миллиарда тенге, в том числе в 2018 году – 1,3 миллиарда на размещение государственного заказа в 20 действующих детских садах. А на освещение улиц населенных пунктов предусмотрено 1,3 миллиарда тенге", – проинформировал он.

По району "Есиль" на содержание аппарата предусмотрено 596 млн тенге, в том числе на следующий год – 194,3 млн тенге.

"На обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения предусмотрено 796,2 миллиона тенге, в 2018 году – 246,7 миллиона на размещение государственного заказа в двух действующих детских садах. На освещение улиц населенных пунктов предусмотрено 2 миллиарда тенге, в том числе в 2018 году – 629,5 миллиона", – сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования.

Также Егемберды был озвучен бюджет других управлений на ближайшие три года. Так, управлению экономики и бюджетного планирования предусмотрено 1,6 млрд тенге. Данные расходы будут направлены на завершение проектирования технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов, а также на консультативное сопровождение ГЧП проектов в сферах образования, здравоохранения, природопользования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Управлению финансов на трехлетний период предусмотрено 98,3 млн тенге, средства будут направлены на обслуживание и погашение долга местных исполнительных органов, бюджетные изъятия, резерв местного исполнительного органа.

Управлению коммунального имущества и государственных закупок на трехлетний период предусмотрено 1,6 млрд тенге, средства будут направлены на услуги по оценке объектов коммунального имущества, услуги по проведению аудита предприятий, подлежащих приватизации, содержание многофункционального ледового дворца "Барыс Арена", услуги по изготовлению технической документации объектов коммунальной собственности.

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