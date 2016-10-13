Более 140 тысяч казахстанцев сменили оператора

За период с 1 января по 1 октября 140 800 абонентов воспользовались услугой Mobile Number Portability (перенос номера между операторами), передает Kazpravda.kz
По данным Комитета по информатизации и связи, чистый прирост абонентов в рамках MNP наблюдается у Tele2 (36 929 абонентов) и Altel (3 546 абонентов). У других операторов за указанный период зафиксирован чистый отток абонентов: у Kcell (совокупно с ТМ Activ) – 37 708 человек, у Beeline – 2 767 абонентов.
Стоит отменить растущую популярность услуги. В среднем за сутки регистрируется около 500 заявок на перенос номера.
Статистика переносов номеров на 30.09.16:
|
ОПЕРАТОР
|
Кол-во пришедших
|
Кол-во ушедших
|
Приток/отток
|
ALTEL
|
21099
|
17553
|
3546
|
BEELINE
|
35867
|
38634
|
-2767
|
KCELL
|
30831
|
68539
|
-37708
|
Tele2
|
53003
|
16074
|
36929
Услугой MNP любой абонент может воспользоваться бесплатно, номер переносится буквально в течение 10-15 минут, в том числе через заявку на сайте zaprosto.kz
, в терминалах QIWI или в салонах связи.