Более 140 тысяч казахстанцев сменили оператора

Ксения Воронина
За период с 1 января по 1 октября 140 800 абонентов воспользовались услугой Mobile Number Portability (перенос номера между операторами), передает Kazpravda.kz.

По данным Комитета по информатизации и связи, чистый прирост абонентов в рамках MNP наблюдается у Tele2 (36 929 абонентов) и Altel (3 546 абонентов). У других операторов за указанный период зафиксирован чистый отток абонентов: у Kcell (совокупно с ТМ Activ) – 37 708 человек, у Beeline –  2 767 абонентов.

Стоит отменить растущую популярность услуги. В среднем за сутки регистрируется около 500 заявок на перенос номера.

Статистика переносов номеров на 30.09.16:

ОПЕРАТОР

 Кол-во пришедших

Кол-во ушедших

Приток/отток
ALTEL

 21099

 17553

 3546
BEELINE

 35867

 38634

 -2767
KCELL

 30831

 68539

 -37708
Tele2

 53003

 16074

 36929

Услугой MNP любой абонент может воспользоваться бесплатно, номер переносится буквально в течение 10-15 минут, в том числе через заявку на сайте zaprosto.kz, в терминалах QIWI или в салонах связи.

