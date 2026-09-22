Более 1,5 млн человек призвали эвакуироваться в Японии из-за тайфуна

Два человека погибли и четыре пропали без вести в японских префектурах Канагава и Тиба в результате оползней, произошедших из-за ливней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Погибли два человека в возрасте 50–60 лет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, инциденты произошли 21 сентября. Полиция и пожарные службы продолжают поисково-спасательные работы.

Телеканал NTV 21 сентября сообщил, что власти Японии призвали более 1,6 млн человек эвакуироваться из-за надвигающегося тайфуна «Дуцзюань». Отмечалось, что приказы об эвакуации были изданы для домохозяйств в префектурах Ибараки, Тиба, Токио, Канагава и Сидзуока.