Более 15 млн тенге потеряли на "беспроигрышной лотерее" казахстанцы

Происшествия , Видеогалерея
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Организаторов лжерозыгрыша задержали полицейские Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz.

Столь предприимчивыми оказались двое жителей Астаны – У. 2005 года рождения и Ш. 2003 года рождения.

«Следствием установлено: фигуранты, обзванивая граждан, предлагали приобрести у них бытовую технику, косметику и другие товары народного потребления, обещая при этом им беспроигрышную возможность стать обладателем нового автомобиля Hyundai Accent. Хотя на самом деле информация о розыгрыше была фейком», – поделился в своем аккаунте в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов.

Предварительная сумма ущерба, причиненного обладателям «лотерейного билета», составила более 15 млн тенге.

Действия задержанных квалифицированы по уголовной статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Сейчас их личности проверяют на причастность к другим преступлениям.

Досудебное расследование проводят следователи УП Енбекшиказахского района. Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в ДП области, подытожил Абдрахманов.

 

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