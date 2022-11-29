Более 15 млрд тенге отдали казахстанцы мошенникам за 10 месяцев

Как отметили в МВД, интернет-преступники в основном находятся за границей.

Коллаж: mugalzhar.kz

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Жандос Суюнбай рассказал о самых распространенных способах мошенничества в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«С начала года зарегистрировано свыше 18 тыс. преступлений. В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму более 15 млрд тенге. Это за 10 месяцев», - сказал Жандос Суюнбай.

По его словам, самым распространенным способом мошенничества по-прежнему остается онлайн-торговля. Покупателю предлагают приобрести товар дешевле или доставить его быстрее, но после перевода денег за покупку продавец просто исчезает. За полгода таким способом обманули более 600 человек.

Также зарегистрировано 2800 фактов оформления фиктивных онлайн займов, в том числе в микрокредитных организациях, более 1000 из них совершены под предлогом более выгодного вложения денег в различные проекты.

«В ютубе и соцсетях сейчас много рекламы, где предлагают выгодно вложить деньги, инвестировать и обеспечить свою старость. Органы внутренних дел вместе с другими госорганами борются с ними. Но преступники, совершающие такие мошенничества, в основном находятся за границей. Мы проводим работу по их выявлению, сотрудничаем с зарубежными коллегами. Но у таких преступлений есть особенность – в интернете нет границ», - резюмировал спикер.