Общество
Более 1,5 трлн тенге вложено за 20 лет в жилищное строительство Астаны – Исекешев
Юлия Магер
Аким столицы Асет Исекешев, выступая на форуме "Астана – 20 лет развития и инноваций", рассказал о темпах роста главного города страны. Так, по его словам, за 20 лет в жилищное строительство Астаны вложено 1,6 трлн тенге, передает корреспондент Кazpravda.kz.

"На сегодняшний день в Астане проживают уже более миллиона человек. По сравнению с 1997 годом население увеличилось более чем в три раза, тогда здесь проживало около 300 тысяч человек. За последние 20 лет валовый региональный продукт вырос в 190 раз, достигнув 5 триллионов тенге. Промышленность выросла в 30 раз. Объем выпуска продукции малым и средним бизнесом составил более 4 триллионов тенге", – рассказал Асет Исекешев.

Аким города подчеркнул, что столица показала себя как экономически эффективный проект. Поступления в государственный бюджет от Астаны выросли в 80 раз – с 13 млрд тенге в 1997 году до 1 трлн тенге в 2017 году.

"За 20 лет в жилищное строительство столицы вложено 1 триллион 600 миллиардов тенге, при этом введено 1265 многоквартирных домов почти на 180 тысяч квартир. В Астане за 20 лет построено 1172 объекта производственного, социально-культурного и общественного назначения – это заводы, торгово-развлекательные центры, музеи, театры, спортивные сооружения, гостиницы и так далее", – сказал аким Астаны.

Годовой объем инвестиций в основной капитал вырос с 1997 года в 44 раза и за 20 лет составил почти 47 млрд долларов.

По словам Асета Исекешева, благодаря проведению в Астане "ЭКСПО-2017" в прошлом году вырос объем промышленного производства на 7% (составил 550 млрд тенге – прим. автора), в экономику столицы привлечено на 3% больше инвестиций (945 млрд тенге). В течение 2017 года также было введено в эксплуатацию рекордное количество жилья – 2 млн 360 тыс. кв. метров.

В 2017 году появилось более 12 тыс. новых предпринимателей, в сфере МСБ создано 15 тыс. новых рабочих мест. Всего в МСБ занято 316 тыс. человек, или 62% всего трудоспособного населения Астаны. Благодаря программам поддержки доля малого и среднего бизнеса в экономике города составляет 57,4%, по этому показателю столица занимает первое место в республике.

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