Более 150 спасателей помогали экибастузцам в период ЧС

Как отметили в ведомстве, всего было задействовано порядка 860 человек, и 100 единиц техники экстренных служб.

Фото пресс-службы МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о проделанной работе в период ЧС в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по данным министерства, с 28 ноября по 11 декабря в Экибастузе была задействована группировка МЧС в составе более 150 человек и 50 единиц техники.

Была проведена оценка обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Развернуты 15 стационарных пунктов обогрева. Для населения и привлеченных сил обеспечено трёхразовое горячее питание. Всего было эвакуировано 349 человек (269 детей и 80 взрослых).

Тепловыми пушками более двухсот раз отогревались системы тепло и водоснабжения. Круглосуточно обогревались жилые, подвальные и технические помещения, откачивалась сетевая вода (84 283 м3.).

На базе пунктов обогрева были развернуты 7 участков приема заявлений от пострадавших юридических и физических лиц. Во время обходов оказывалась психологическая помощь, организована доставка и выдача гуманитарной помощи.

Как отметили в ведомстве, всего было задействовано порядка 860 человек, и 100 единиц техники экстренных служб.

Напомним, 28 ноября из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. 8 декабря режим был отменён.

В связи с аварией на ТЭЦ города, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству.