Военнослужащие сил специальных операций, десантно-штурмовых войск и военно-морских сил приняли военную присягу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны республики

Фото: Минобороны

На церемониях присутствовали представители командования, общественности, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие военнослужащих.

Военнослужащие поклялись добросовестно исполнять воинский долг, защищать независимость и территориальную целостность Республики Казахстан.

В десантно-штурмовых войсках присягу приняли свыше 1300 военнослужащих Конаевского, Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов.

Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками полковник Раджан Жанысов отметил, что принятие военной присяги означает осознанную ответственность перед страной и народом.

"Сегодня каждый из вас дал слово с честью исполнять воинский долг, быть верным своей родине и стоять на защите ее интересов. Настоящая ценность военной присяги раскрывается прежде всего в ежедневных поступках, дисциплине, ответственности и готовности поддержать товарища", – подчеркнул он.

В Акмолинском гарнизоне на церемонии присутствовала обладательница подвески «Алтын алқа» Балбакыт Исмагулова из Акмолинской области. Присягу здесь принял ее третий внук Калижан Айтмагамбет.

"Все мои сыновья отслужили в армии, и теперь их примеру следуют внуки. Старший внук проходил службу в Сарыозекском гарнизоне, а затем остался там по контракту. В прошлом году здесь принимал присягу мой второй внук, сегодня – третий", – рассказала она.

В Актауском гарнизоне присягу приняли около 180 военнослужащих, призванных из Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

Для матроса Данияла Маратова принятие присяги стало продолжением семейной традиции.

"Мой отец уже 25 лет служит в рядах военно-морских сил, и я решил пойти по его стопам. Постараюсь оправдать его доверие и с честью исполнить воинский долг", – поделился он.

В Алматы десантник Давид Кастеллино, призванный из Шымкента, после принятия присяги сделал предложение своей возлюбленной Анастасии.