Более 16 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь

По прогнозу «Казгидромета», снегопад ожидается и сегодня, 21 февраля.

Фото: Kazpravda.kz

В столице коммунальные службы продолжают круглосуточную работу по очистке города от снега. Днем, 21 февраля в снегоуборочных работах задействовано более двух тысяч дорожных рабочих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

По данным городской администрации, сегодня в ночь с 20 на 21 февраля из столицы вывезли более 16 тысяч кубометров снега или 1244 рейса.

С утра в уборке улиц и дорог столицы от снега задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и свыше 1000 единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,3 млн кубометров снега, на снежные полигоны совершено 269 703 рейсов.

По прогнозу «Казгидромета», снегопад ожидается и сегодня. 21 февраля в столице прогнозируют переменную облачность, ночью и утром снег, низовую метель, на дорогах гололедицу. Кроме того, в городе ожидается юго-западный, южный ветер 9-14 метров в секунду.