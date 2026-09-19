Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау

Фото: Polisia.kz

Сотрудники департамента полиции Атырауской области на 601-м километре автодороги Атырау — Доссор остановили автомобиль Volvo, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В ходе проверки в транспортном средстве было обнаружено и изъято 17 тонн 652 кг рыбной продукции.

«По данному факту проводится досудебное расследование по факту незаконной добычи рыбных ресурсов. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – сказано в информации.

В полиции призывали граждан бережно относиться к природным ресурсам и сообщать в полицию о фактах незаконной добычи, хранения или перевозки рыбы.