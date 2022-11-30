Более 1700 обогревателей раздали волонтеры "Жастар Рухы" партии "AMANAT" жителям Экибастуза

Общество

Также замерзающим горожанам разносят теплые одеяла.

Пресс-служба партии «AMANAT»

Волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» продолжают оказывать помощь жителям Экибастуза,
оставшимся без отопления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Ведется организация горячего питания для аварийных бригад, а также проводятся подомовые обходы для сбора информации об одиноко проживающих пенсионерах, инвалидах и нуждающихся семьях.

По словам председателя Павлодарского областного филиала молодежного крыла «Жастар Рухы» Саниры Жусуповой, волонтеры и активисты партии с первых дней чрезвычайной ситуации принимают участие в передаче гуманитарной помощи жителям.

«На сегодня мы уже раздали более 1700 электрообогревателей, также разносим теплые одеяла. Кроме того, неравнодушные партийцы со всей области отправляют продукты питания на организацию горячего питания для аварийных бригад, работающих круглосуточно. Данная работа будет продолжена до восстановления системы отопления», - отметила Санира Жусупова.

В пресс-службе напомнили, что в Экибастузе работает волонтерский штаб молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» по оказанию помощи горожанам.

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