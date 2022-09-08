Более 18 тысяч таблеток трамадола нашли в квартире жителя Уральска

Более 27 тысяч таблеток трамадола изъяли полицейские города Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Дармек», направленного на выявление правонарушений в сфере оборота наркотических средств, озвучили в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Так, в квартире одного из жителей Уральска в ходе обысков изъято более 18 тысяч таблеток трамадола, 99 флаконов тропикамеда и 87 флаконов медакса.

Всего в ходе ОПМ из незаконного оборота изъято 27 055 таблеток трамадола, 242 флакона тропикамида и более 5 тонн прекурсоров (серной кислоты).

Полицейские проверили 4 аптеки, склад, 9 лечебных учреждений и промышленное предприятие.

Выявлено 3 уголовных и 12 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.