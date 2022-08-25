Фото: Kazpravda.kz
Общество
Более 180 млн тенге, выделенных на субсидии фермерам, украли в Костанайской области

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области выявили факт хищения субсидий в агропромышленном комплексе, сообщает Kazpravda.kz.

"Установлено, что директор ТОО "Шығыс Запад" Нетесов А.А., с использованием своего служебного положения, а также Ануарбеков Ж.А. и Асанов Д.М., в период с 2018 по 2019 год в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 161 миллиона тенге", - проинформировали в АФМ.

Выделяемые государством субъектам АПК деньги в качестве инвестиционного субсидирования стали предметом хищения по следующей схеме: лица сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в 2 раза, а разница похищалась, рассказали в агентстве.

"Судом все фигуранты данного дела признаны виновными в совершении правонарушения, осуждены к 5 и 6 годам лишения свободы и были взяты под стражу прямо в зале судебного заседания", - добавили в пресс-службе.

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