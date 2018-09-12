Более 180 рейсов перенесли из-за ремонта в аэропорту Астаны

Общество
1210
В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев из-за ремонта взлетно-посадочной полосы перенесены более 180 рейсов, в том числе 44 международных, сообщает Astanatv.kz.

Воздушная гавань больше не принимает и не отправляет самолеты с 09.00 до 13.00. В пресс-службе аэропорта проинформировали, что работы рассчитаны на 11 дней - до 21 сентября. Чтобы избежать отмены и убытков, все утренние рейсы передвинули на послеобеденное время.

"График будет напряженный, по прилету самолетов будет конечно больше, которые должны были в это время улетать. Они заранее были предупреждены, авиакомпании сделали корректировки. И в пределах где-то 180-182 рейсов прилетают также. И без убытков", - сказал и.о. начальника аэродромной службы международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Сергей Иванов.

Как отмечается, самые серьезные корректировки графика пришлось проводить национальному авиаперевозчику. На период ремонта сдвинуты 119 рейсов, сообщили в пресс-службе "Эйр Астаны". При этом в компании заверили, что это не повлекло убытков.

Информацию по изменению времени авиарейсов предлагается узнавать в своей авиакомпаниии или в справочном бюро аэропорта, которое работает круглосуточно.

