Более 18,5 млн кв. метров жилья построят в 2026 году в Казахстане

Строительство
56

Основные работы будут идти в крупных городах: в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу Правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно прогнозу, в 2026 году объем ввода жилья составит 18,5 млн кв. метров. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

При этом показатель может вырасти, если будут усилены меры стимулирования жилищного строительства. Основные работы, по информации Ерсайына Нагаспаева, развернутся в крупных городах: в Астане, Алматы и Шымкенте. Для достижения этих целей в Казахстане будут реализованы комплексные меры поддержки: от финансирования стройплощадок до расширения ипотечных программ.

По данным минпромстроя, в прошлом году для очередников выкуплено 14,5 тыс. квартир арендного жилья на сумму 218 млрд тенге, а по линии «кредитного жилья» построено и приобретено еще 14 тыс. квартир на 140 млрд тенге. Финансовую доступность обеспечили льготные займы под 2% и 5%, которыми воспользовались более 5 тыс. семей, а программы «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» позволили выдать еще 8,6 тыс. займов на сумму 233 млрд тенге.

—  В течение прошлого года гражданам предоставлено порядка 8 тыс. арендного жилья и более 11 тыс. льготных ипотечных займов. Кроме этого, поправками в Закон дано право приватизации арендного жилья, ранее выданного "без права выкупа", – в прошлом году этим правом воспользовались более 15 тысяч  граждан. Также субсидиями на часть арендной платы воспользовались более 11 тыс. человек, на эти цели выделено 7,6 млрд тенге, — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, в текущем году эта работа продолжится. Запланирован выкуп ценных бумаг местных исполнительных органов на сумму 155 млрд тенге для строительства еще 11,5 тыс. квартир, а также выдача более 18 тыс. новых льготных займов.

В рамках исполнения поручений Президента по обеспечению граждан доступным жильем и развитию строительной отрасли в 2025 году в эксплуатацию было введено более 20 млн м2 жилья.

#Казахстан #жилье #строительство

Популярное

Все
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
Более 18,5 млн кв. метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Слово о замечательном человеке
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом …
Бектенов проверил строительство ТЭЦ в Кокшетау
Высокие технологии с казахстанской пропиской
В Алматы снесли очередной незаконный объект

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]