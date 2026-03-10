Основные работы будут идти в крупных городах: в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно прогнозу, в 2026 году объем ввода жилья составит 18,5 млн кв. метров. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

При этом показатель может вырасти, если будут усилены меры стимулирования жилищного строительства. Основные работы, по информации Ерсайына Нагаспаева, развернутся в крупных городах: в Астане, Алматы и Шымкенте. Для достижения этих целей в Казахстане будут реализованы комплексные меры поддержки: от финансирования стройплощадок до расширения ипотечных программ.

По данным минпромстроя, в прошлом году для очередников выкуплено 14,5 тыс. квартир арендного жилья на сумму 218 млрд тенге, а по линии «кредитного жилья» построено и приобретено еще 14 тыс. квартир на 140 млрд тенге. Финансовую доступность обеспечили льготные займы под 2% и 5%, которыми воспользовались более 5 тыс. семей, а программы «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» позволили выдать еще 8,6 тыс. займов на сумму 233 млрд тенге.

— В течение прошлого года гражданам предоставлено порядка 8 тыс. арендного жилья и более 11 тыс. льготных ипотечных займов. Кроме этого, поправками в Закон дано право приватизации арендного жилья, ранее выданного "без права выкупа", – в прошлом году этим правом воспользовались более 15 тысяч граждан. Также субсидиями на часть арендной платы воспользовались более 11 тыс. человек, на эти цели выделено 7,6 млрд тенге, — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, в текущем году эта работа продолжится. Запланирован выкуп ценных бумаг местных исполнительных органов на сумму 155 млрд тенге для строительства еще 11,5 тыс. квартир, а также выдача более 18 тыс. новых льготных займов.

В рамках исполнения поручений Президента по обеспечению граждан доступным жильем и развитию строительной отрасли в 2025 году в эксплуатацию было введено более 20 млн м2 жилья.