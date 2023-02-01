Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области. Цифра немаленькая, но, чтобы не было очереди на бесплатные кружки и секции, необходимо еще столько же
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Екатерина Бескорсая
В конце прошлого года об ArtSport в регионе говорили после прокурорской и аудиторской проверки. Как и по всей стране, изучали опыт работы за два года. Тогда прозвучали шокирующие данные: десятки поставщиков услуг обвинили в нечистоплотной игре. Мол, государство заплатило им за «мертвые души». В итоге угроза исключения из проекта нависла над тысячами детей: с поставщиками, попавшими в поле зрения проверяющих, договоры намеревались разорвать по всем статьям, а не только по спорным.