Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области. Цифра немаленькая, но, чтобы не было очереди на бесплатные кружки и секции, необходимо еще столько же

Однако, как оказалось, не все так однозначно. Да, были и явные нарушения, но далеко не по всем пунктам, обозначенным прокуратурой и департаментом госаудита. Часть поставщиков решила не спорить и просто вернула деньги в бюджет. Но нашлись и те, кто стоял на своем и доказал, что работал честно. Были и скандалы в соцсетях, и обращения к властям, и встреча в областном акимате, после которой, кстати, дело сдвинулось с мертвой точки. Аргументы поставщиков приняли во внимание и с ними продолжили работать.

В этом году по линии управления физической культуры и спорта на программу ArtSport выделили 2 млрд 118 млн тенге – один из лучших региональных бюджетов программы. Эти деньги уже в областной казне и позволят бесплатно посещать секции по 19 видам спорта более 10,5 тыс. детей. Точнее, позволят продолжить посещать. Но даже увеличенное финансирование (в сравнении с прошлым годом) не закрывает всю потребность региона.

– Мы подали бюджетную заявку в Министерство культуры и спорта о выделении нам средств для новых ваучеров – на более чем 2 миллиарда тенге, что хватит примерно на 11 тысяч ваучеров, – говорит сотрудник управления физичес­кой культуры и спорта Талгат Сакен. – Поскольку в прошлом году еще не были отработаны все алгоритмы, до середины марта мы успели принять заявки на 23 тысячи мест. Из этой цифры 10,5 тысячи – действующие вау­черы, финансирование есть. А вот остальные – это дети, стоящие в очереди к конкретным поставщикам.

Чтобы разгрузить эту самую очередь и выполнить все взятые на себя обязательства, области и нужна поддержка из республики. Пока регион не может даже рассматривать новые заявки, а их, по примерным подсчетам, еще плюс 2 тысячи. А хотелось бы – и родителям, и предпринимателям, и самим организаторам процесса. Например, в Приир­тышье нет спортивных секций для детей с особыми потребностями, поэтому, если заявка будет одобрена, такой профиль окажется в приоритете.

Бюджет по линии управления культуры, развития языков и архивного дела на программу ArtSport скромнее. По данным руководителя ведомства Медета Тауаскана, в этом году выделено 752 млн тенге, что позволит охватить примерно 4 500 детей. Финансирование силами облас­ти планируют увеличить до миллиарда, чтобы довести число активных ваучеров до 6 500. Но и это не позволит закрыть всю потребность: с марта прошлого года в очереди на финансирование – больше 4 тысяч одобренных ваучеров.

– К сожалению, мои дети так и не попали в программу. Сначала сын был маленький, а с дочкой мы ждали открытия бесплатных мест по плаванию, но когда поняли, что их не дождаться, решили попытать удачи в танцах, – рассказывает павлодарка Нина Трауд. – Дочка ходила в платный кружок, поэтому с самого начала мы не подавали заявку – все-таки отнеслись ответственно, на­деясь получить хотя бы в спорте место. Но в итоге не получили ни одного – все было занято. Сыну сейчас уже пять лет – и никаких шансов. По моему мнению, это такая социальная несправедливость: программу ArtSport ведь обещали сделать абсолютно для всех. Здесь же не было речи о дос­тижениях ребенка, об уровне дохода семьи. Главный посыл был таким: доступное развитие для каждого. На деле получилось иначе. И если в случае с дочкой нас можно упрекнуть, мол, сами промедлили, то с сыном обидно вдвойне – у его сверстников вообще нет шансов попасть в программу.

О том, что нужно увеличивать финансирование с просчетом очереди и потенциала развития, говорят и сами поставщики. Они готовы работать, потому что видят запрос со стороны павлодарских семей.

Один из активных поставщиков программы в Павлодаре – детский центр Altyn Kids, где детям доступны кружки рисования, вокала, танцы, шахматы, гимнастика, бокс, таэквондо. Центр был открыт задолго до запуска ArtSport и имеет надежную репутацию. После прошлогодних проверок этой организации пришлось доказывать свою чистоплотность, и коллектив справился – тема обвинений закрыта, Altyn Kids продолжает работать.

Но, как признается руководитель Ирина Исакаева, все проб­лемы не решены. И главная из них – недостаток финансирования.

– В самом начале по всем нашим направлениям мы подали заявки на 480 мест, и дети начали ходить к нам бесплатно, – рассказывает она. – Но за полтора года произошли объективные изменения – кто-то уезжает, кто-то бросает, и теперь у нас посещают занятия по ваучерам 320 детей. Освободившиеся места по закреп­ленным первоначально заявкам мы не можем заполнить, потому что у оператора на это нет бюджета. И получается, что и родители теперь привязаны: если они уйдут, то больше никуда не «зайдут», поэтому, по сути, ребенок лишен выбора.

Ирина откровенно отрицательно отвечает на вопрос, сможет ли работать в том же масштабе, как и сейчас, без прог­раммы ArtSport. Сам-то центр организационно потянет, но вот найти столько же семей, готовых платить, не смогут. В первую очередь родители готовы вкладывать в языки, математику, подготовку к школе, а вот творческое и спортивное развитие пойдет по остаточному принципу, потому что даже два платных места ударят по карману, а если в семье не один ребенок – тем более.

– Когда мы начали работать по программе во второй половине 2021 года, у нас пошел процесс развития – свободных мест не было. И был список очередников. Сейчас даже освободившиеся места программы мы занять не можем, и очередь не уменьшается. Мы, как и прежде, в том числе работаем и на платной основе, но не все семьи могут это себе позволить. У нас есть образовательный блок – там 30 бесплатных мест по госзаказу. И когда в мае бесплатные занятия заканчивались, в июне многие родители переставали водить своих детей на занятия только из-за финансов, – подчеркивает руководитель.

Поставщики и родители с опасением ждут еще большей неразберихи в том случае, если операторы сменят платформу, как это произошло в некоторых других регионах. Сейчас первоначальная платформа artsport.edu.kz

не обязательна, и местные власти через госзакуп выбирают поставщика этой электронной очереди и учета. Будет новая платформа, уверены павлодарцы, по новой придется проходить, казалось бы, пережитые трудности, успевать ловить ваучеры, но вот вопрос создания новых мест это нисколько не решит.

Между тем в управлении спорта поспешили успокоить: по линии этого ведомства функцио­нальных изменений не будет. По культуре пока информации нет. Местные власти стараются быть на связи со всеми сторонами этого проекта и ищут варианты, как сделать спорт и творчество еще более доступным для павлодарских детей.