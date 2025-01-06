Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области

Там незаконно перечисляли зарплату на счета неработающих в системе образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сфере образования государству был возвращен ущерб на сумму около 1 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области

«В суд направлено уголовное дело в отношении 43 должностных лиц и ответственных сотрудников отдела образования Махтааральского района по факту хищения бюджетных средств (свыше 2,4 млрд тенге). Хищение совершено путем незаконного перечисления заработной платы на счета лиц, не работающих в системе образования», – уточнили в надзорном органе.

На сегодня подозреваемыми в доход государства возмещен ущерб на сумму 333,5 млн тенге, а также арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 649,7 млн тенге.