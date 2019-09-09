Более 2 тыс. тонн бензина без документов хранили на АЗС в Акмолинской области
Более 2 тысяч тонн бензина без документов хранили на АЗС в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.
Факт хранения без сопроводительных накладных бензина марки АИ -95 в количестве 2 тыс. 294 литров выявили сотрудники УГД по Целиноградскому району Акмолинской области. Топливо без документов на общую сумма 396 тыс. 862 тенге обнаружили на автозаправочной станции, расположенной в непосредственной близости с трассой Алматы–Екатеринбург, в селе Арайлы.
По данному факту составлен административный материал, который для принятия решения направлен в суд.
Выявленные нефтепродукты поставлены на ответственное хранение.
Справочно: согласно пп.2 п.5 ст. 281 КоАП РК оборот отдельных видов нефтепродуктов без сопроводительных накладных влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 50, на субъектов среднего предпринимательства – 100, на субъектов крупного предпринимательства – 300 МРП с конфискацией нефтепродуктов, табачных изделий, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения, или без таковой.