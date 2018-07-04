Общество
Более 2 тысяч человек вступили в партию "Нур Отан" накануне Дня столицы
Юлия Магер
Первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев на церемонии в Астане вручил партийные билеты 19-ти новым членам политического объединения. В республике накануне празднования 20-летия Астаны по всей стране в партию приняты более 2 300 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я искренне радуюсь, что мы принимаем в партию очень перспективных, подготовленных профессионалов с четкой патриотической позицией. Глава государства поставил перед нами задачу уделять приоритетное внимание не количественному, а качественному составу "Нур Отана", и в этой связи мы очень скрупулезно подходим к приему новых членов в нашу партию. Нельзя сказать того, что если человек написал заявление, то он автоматически становится членом нашей парти. Мы внимательно смотрим, изучаем его данные и стараемся действительно привлекать в нашу партию людей, которые верят в те ценности, которые мы хотим донести до народа. Верят в цели, на которые мы работаем, и хотят быть рядом с Главой государства и работать над задачами поставленными Председателем нашей партии", – сказал Маулен Ашимбаев.

На церемонии в Астане партийные билеты были вручены 19-ти новым членам "Нур Отана". В их числе – генеральный директор Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев, президент ассоциации выпускников "Болашак" Лаура Демесинова, автор русско-казахского онлайн словаря Sozdik.kz Евгений Чуриков, заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Ботагоз Касабек и другие.

На сегодняшний день число членов партии "Нур Отан" превышает 1 млн человек. Накануне празднования 20-летия Астаны в по всей стране в партию приняты более 2 300 человек.

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