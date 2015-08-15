Более 2 тысяч назойливых человек привлечены к адмответственности в Астане

Закон и Порядок
С начала года в Астане 26 граждан арестованы за назойливое приставание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД столицы.

"По данным управления административной полиции Астаны, с начала года за назойливое приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены свыше 2 000 правонарушителей, из которых 26 были подвергнуты административному аресту на срок до 5 суток", – указывается в распространенном сообщении.

Между тем на текущей неделе полицейские за два дня задержали свыше 20 назойливых человек, в том числе 7 – за оказание интимных услуг. Так, в районе железнодорожного вокзала по улице Биржан Сала участковыми инспекторами полиции была задержана 29-летняя жительница столицы, которая в целях сдачи квартиры в аренду по часам назойливо приставала к гражданам. Выяснилось, что женщина уже имела приводы в полицию за аналогичное правонарушение и была подвергнута административному аресту на 2 суток. И в этот раз суд постановил арестовать ее на 48 часов.

Еще одну молодую девушку полицейские задержали в районе вокзала за приставание к прохожим с целью оказания услуг сексуального характера. 22-летняя уроженка Восточно-Казахстанской области также ранее привлекалась к административной ответственности за навязывание услуг сексуального характера, предусмотренное частью 1-й статьи 449 КР КоАП. Постановлением суда за совершение повторного правонарушения в течение года на нее наложено взыскание в виде административного ареста на двое суток.

"Согласно статье 449 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" за приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах с целью покупки, продажи, обмена или приобретения вещей, совершенные лицом, не являющимся объектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 10 МРП либо административный арест сроком до 5 суток. Для иностранных граждан наказание предусмотрено в виде ареста до 5 суток с выдворением за пределы Республики Казахстан", – напомнили в ДВД.

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