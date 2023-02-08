Более 2 тысяч нелегально завезенных авто зарегистрировали в Казахстане

Транспорт, Происшествия, Видеогалерея
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С 2020 года Агентство Казахстана по противодействию коррупции расследовало 18 уголовных дел, связанных с незаконной выдачей водительских удостоверений и постановкой на учет иностранных автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Скриншот с видео Антикоррупционной службы

По этим делам совершено порядка 60 тысяч незаконных действий при выдаче водительских удостоверений, а более 2 тысяч нелегально завезенных автомашин поставлены на учет, озвучили цифры борцы с коррупцией.

Преступления совершались в городах Астане, Шымкенте, Акмолинской, Костанайской и Жамбылской областях. К уголовной ответственности привлечены 13 человек.

«В столице пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из работников спецЦОНа и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных сборов и платежей.

Преступной группой путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин похищены их деньги и осуществлена незаконная регистрация почти 500 транспортных средств.

Оформление одного транспортного средства обходилось автолюбителям от 400 тысяч до 1,6 млн тенге.

В результате преступной деятельности указанных лиц государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов причинен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге», – привели пример в Антикоре.

С санкции следственного суда 9 участников преступной группы, в том числе руководитель столичного спецЦОНа, заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

7 февраля уголовные дела и результаты антикоррупционного мониторинга в деятельности спецЦОНов стали предметом обсуждения на расширенном совещании во главе с заместителем председателя агентства Асхатом Жұмағали.

В нем приняли участие председатель общественного совета по противодействию коррупции Марат Башимов, представители Министерства внутренних дел, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, руководство НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», общественные деятели, главы территориальных департаментов агентства.

Состоялся конструктивный диалог, освещены имеющиеся преступные схемы по незаконному получению водительских удостоверений, постановки на учет иностранных автомашин, а также обсуждены меры по их искоренению.

Антикоррупционная служба дала рекомендации по исключению коррупционных рисков.

«В частности, указано на необходимость обеспечения защиты информационных систем, исключения функции корректировки региональными подразделениями МВД регистрационных данных автомобилей. Рекомендовано исключить имеющиеся пробелы в нормативных правовых актах, в том числе регламентирующих работу экзаменационной комиссии, регистрации автомобилей, ввезенных из-за рубежа, и других вопросов в данной сфере. Также предложено рассмотреть вопрос о возврате осмотра VIN-кода транспортных средств при их перерегистрации», – уточнили в Антикоре.

По итогам совещания выработан комплекс мер по искоренению коррупции в деятельности спецЦОНов. Руководители территориальных департаментов агентства будут координировать эту работу на местах.

 

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