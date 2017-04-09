Более 20 человек погибли при взрывах в Египте – СМИ

Два взрыва прогремели в египетском городе Танте к северу от Каира, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
По данным журналистов, первый взрыв произошел внутри храма Мар-Гиргис (англиканская христианская церковь). Сначала сообщалось о том, что взрывное устройство привел в действие смертник, позднее поступила информация, что под скамейкой оставили сумку со взрывчаткой.
Как сообщает телеканал eXtranews, жертвами ЧП, по разным данным, стали от 21 до 25 человек, порядка 40 получили ранения. По личному распоряжению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси для приема раненых открыты реанимационные отделения госпиталей ВС Египта, оснащенные современным оборудованием.
Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией. По данным силовых структур, там может находится еще одно взрывное устройство. Кроме того, как сообщил министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар, ведется поиск причастных к взрыву в церкви.
Вскоре после ЧП в церкви раздался еще один взрыв – рядом с центром подготовки сотрудников МВД. Поступает информация об одном погибшем.
9 апреля египетские христиане, как и православные, и католики всего мира отмечают Вербное воскресенье. В англиканской христианской церкви Мар-Гиргис также проходила праздничная служба.
По данным журналистов, первый взрыв произошел внутри храма Мар-Гиргис (англиканская христианская церковь). Сначала сообщалось о том, что взрывное устройство привел в действие смертник, позднее поступила информация, что под скамейкой оставили сумку со взрывчаткой.
Как сообщает телеканал eXtranews, жертвами ЧП, по разным данным, стали от 21 до 25 человек, порядка 40 получили ранения. По личному распоряжению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси для приема раненых открыты реанимационные отделения госпиталей ВС Египта, оснащенные современным оборудованием.
Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией. По данным силовых структур, там может находится еще одно взрывное устройство. Кроме того, как сообщил министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар, ведется поиск причастных к взрыву в церкви.
Вскоре после ЧП в церкви раздался еще один взрыв – рядом с центром подготовки сотрудников МВД. Поступает информация об одном погибшем.
9 апреля египетские христиане, как и православные, и католики всего мира отмечают Вербное воскресенье. В англиканской христианской церкви Мар-Гиргис также проходила праздничная служба.