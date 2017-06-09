Теракт произошел в дневное время на многолюдном рынке. Погиб 21 человек.
По предварительной информации, еще 33 местных жителя получили травмы различной степени тяжести.
Также сегодня по меньшей мере 30 человек погибли и 35 получили ранения в результате террористической атаки в городе Кербела, расположенном в 100 километрах к югу от Багдада.
Взрывное устройство привела в действие женщина-смертница. Бомба была спрятана у нее под одеждой.
Шииты считают Кербелу одним из своих священных городов наряду с Меккой, Мединой, Иерусалимом и Эн-Наджафом, потому что здесь в 680 году в ходе Кербельской битвы солдатами Язида ибн Муавии был обезглавлен имам Хусейн, сын Али и внук пророка Мухаммеда.