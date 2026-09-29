Более 20 человек стали жертвами наводнения в Таиланде

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Из них четверо - в Бангкоке, сообщает Reuters со ссылкой на данные местного МВД. В общей сложности наводнения затронули уже 42 провинции.

Ливни в стране не прекращаются с 16 сентября. Из-за непогоды повреждено более 580 тыс. жилых домов. 26 сентября в Бангкоке, во всех 50 районах, объявили режим бедствия. В центрах эвакуации было размещено почти 6 тыс. человек. По подсчетам МВД Таиланда, более 80 тыс. человек, живущих в затопленных районах, не могут покинуть свои дома и выбраться в безопасные места. Ущерб от наводнений оценили в $327 млн.

Ранее мощный шторм обрушился на Нью-Йорк.