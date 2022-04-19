Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Более 20 дел по фактам вывода денег из Казахстана расследует Генпрокуратура
Диасов Ораз
корреспондент

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Генпрокуратура расследует более 20 уголовных дел по фактам незаконного вывода средств из Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Министерство финансов совместно с Национальным банком анализирует всю статистику, информацию. Мы передавали в Агентство по финансовому мониторингу около восьми случаев. Они должны были провести досудебное расследование, а после, если будет необходимо, будут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах одного миллиарда долларов США по восьми случаям», - сказал в кулуарах правительства Ерулан Жамаубаев.

Он также сообщил, что Генеральная прокуратура расследует более 20 уголовных дел.

«По ним сумма ущерба так же оценивается около 1 млрд долларов. Но более подробную информацию они могут дать сами», - резюмировал глава Минфина.

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