Более 20 игровых терминалов изъяли из магазинов Нур-Султана

Терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Уголовное дело по обвинению двух жителей столицы по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов без использования разрешительных документов завершено департаментом АФМ по городу Нур-Султан. Изъято 23 игровых терминала с денежными средствами в сумме 800 000 тенге, располагавшиеся в магазинах города. Сумма незаконного дохода от размещения данных игровых терминалов составила 10 216 000 тенге", - проинформировали в АФМ.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества, отметили в агентстве.

Агентство по финансовому мониторингу напомнило о солидарной уголовной ответственности за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса.

"При наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в вашем доме/районе, незамедлительно просим сообщать по телефону доверия для последующей проверки и принятия мер к нарушителям закона", - добавили в ведомстве.