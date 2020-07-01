Более 20 новорожденных в РК заразились коронавирусом от матери
Айдана Демесинова
В Казахстане 1 085 беременных женщин заболели коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Всего в республике за период пандемии 1 085 беременных зарегистрировано с КВИ. Родили 167 здоровых новорожденных. 21-ому новорожденному коронавирусная инфекция передалась от мамы, но они все выздоровели и уже выписаны", - проинформировала Бюрабекова.
Отметим, что в стране было выявлено 41 055 заболевших КВИ.