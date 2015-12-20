Более 20 пассажиров из 100 спасены с затонувшего парома в Индонезии

Фото с сайта newsler.info
В Индонезии в открытом море обнаружены более 20 пассажиров с пропавшего парома, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Судно, на борту которого находились более 100 человек, затонуло почти в 20 км от острова Сулавеси. По данным правоохранительных органов, на борту находились 94 взрослых и 14 детей.
Спасательной операции мешают сильные волны.
"Найден 21 человек в спасательных жилетах. Они находятся в море. Мы эвакуируем их", – сообщил глава поисково-спасательной операции Роки Азикин. По его словам, судно, скорее всего, перевернулось и затонуло. Он также сообщил, что по меньшей мере два пассажира парома погибли, их тела обнаружены.
Ранее индонезийские рыбаки обнаружили и эвакуировали четырех пассажиров пропавшего парома, включая одного ребенка. Они держались на плаву, зацепившись за рыболовецкие буи.