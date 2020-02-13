Более 200 человек прибыли спецрейсом из Пекина в Алматы
Айдана Демесинова
В Алматы из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту, в том числе 171 граждан Казахстана и 40 граждан Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
"171 граждан Казахстана были госпитализированы в многопрофильную клиническую больницу Алматы с соблюдением всех требований инфекционного контроля. 40 граждан Кыргызстана были доставлены в Бишкек. Период пребывания в стационаре - 3 дня для всестороннего медицинского обследования и проведения лабораторных анализов на коронавирус и ОРВИ", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в Минздраве, срок госпитализации может продлиться, если будут медицинские показания. Отмечается, что на данный момент состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет.
Напомним, утром 11 февраля 217 казахстанцев эвакуировали из Китая.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. На конец января 2020 года число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных – до 7 711.
Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной.