Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по области Жетісу проводят расследование по факту хищения денег, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай, сообщает Kazpravda.kz

В 2020 году между «Отделом внутренней политики Ескельдинского района» и подрядной организацией был заключен договор на капитальный ремонт объекта стоимостью 753 млн тенге.

Согласно условиям договора подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года, однако объект до настоящего времени не сдан в эксплуатацию. Следствие установило фактическое отсутствие ряда работ, которые ранее были приняты и оплачены по актам.