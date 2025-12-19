Согласно условиям договора подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года
Сотрудники Департамента АФМ по области Жетісу проводят расследование по факту хищения денег, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай, сообщает Kazpravda.kz
В 2020 году между «Отделом внутренней политики Ескельдинского района» и подрядной организацией был заключен договор на капитальный ремонт объекта стоимостью 753 млн тенге.
Согласно условиям договора подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года, однако объект до настоящего времени не сдан в эксплуатацию. Следствие установило фактическое отсутствие ряда работ, которые ранее были приняты и оплачены по актам.
«В результате ущерб государству превысил 212 млн тенге. Наложены ограничения на имущество причастных лиц. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ.