Более 200 млн тенге получат НПО в 2016 году от государства
В 2016 году государство выделит более 200 млн тенге в виде грантов казахстанским неправительственным организациям. Об этом сообщил председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Нурлан Утешев в ходе информационного собрания для представителей НПО по вопросам участия в первом конкурсе государственных грантов и деятельности ЦПГИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на pm.kz.
"В этом году на реализацию государственных грантов предусмотрена сумма в размере более 200 миллионов тенге. Каждый из 11 проектов предполагает финансирование от 14 до 30 миллионов тенге. Это достаточно большие проекты для неправительственных организаций", – отметил он.
Контролирует освоение грантов созданный при ЦПГИ департамент по мониторингу средств. Планируется, что специалисты во время командировок будут инспектировать мероприятия, запланированные в рамках реализации проектов.
Между тем для того, чтобы более объективно провести конкурсные процедуры, была создана экспертная комиссия из числа НПО и депутатов Мажилиса.
"Работа Центра будет заключаться не только в реализации государственных грантов. Мы планируем привлечение потенциала международных организаций и бизнеса для обеспечения развития эффективного равноправного межсекторального взаимодействия. Наша цель – стать равноправным партнером для всех сторон, заинтересованных в развитии гражданского общества в Казахстане", – отметил Утешев.
27 июля 2016 года ЦПГИ объявил о проведении первого конкурса государственных грантов среди НПО по одиннадцати направлениям. Заявки принимаются от НПО со всего Казахстана до 16 августа.