Более 200 радикалов удалось вернуть в традиционный ислам в Актобе

В Актюбинской области Казахстана в этом году, благодаря работе информационно-пропагандистских групп, удалось обратить в традиционный ислам свыше 200 приверженцев радикальных религиозных течений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"С начала года теологами после встреч с приверженцами радикальных взглядов в традиционный ислам были возвращены 218 человек", – сообщил агентству руководитель областного управления по делам религий Бауыржан Есмахан.
Он также заметил, что в регионе ощущается нехватка теологов. "Есть теологи, которые работают в основном с аудиториями. Но работа с приверженцами радикальных взглядов специфическая, она требует индивидуального подхода. Поэтому нам необходимы те, кто готов к индивидуальным встречам", – добавил он.
В информационно-пропагандистские группы входят теологи, имамы, а также представители различных госструктур, которые во время выездов ведут беседы на религиозные темы, а также разъясняют правила участия в государственных программах по трудоустройству, переобучению, получению жилья и созданию бизнеса.
Вместе с тем Б. Есмахан заметил, что в регионе ощущается нехватка теологов.
Как сообщалось, 5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, в том числе трое военнослужащих и четверо гражданских лиц. В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, девять задержаны.
