Более 200 радикалов удалось вернуть в традиционный ислам в Актобе

Общество
Фото с сайта mk-london.co.uk
В Актюбинской области Казахстана в этом году, благодаря работе информационно-пропагандистских групп, удалось обратить в традиционный ислам свыше 200 приверженцев радикальных религиозных течений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

"С начала года теологами после встреч с приверженцами радикальных взглядов в традиционный ислам были возвращены 218 человек", – сообщил агентству руководитель областного управления по делам религий Бауыржан Есмахан.

Он также заметил, что в регионе ощущается нехватка теологов. "Есть теологи, которые работают в основном с аудиториями. Но работа с приверженцами радикальных взглядов специфическая, она требует индивидуального подхода. Поэтому нам необходимы те, кто готов к индивидуальным встречам", – добавил он.

В информационно-пропагандистские группы входят теологи, имамы, а также представители различных госструктур, которые во время выездов ведут беседы на религиозные темы, а также разъясняют правила участия в государственных программах по трудоустройству, переобучению, получению жилья и созданию бизнеса.
Вместе с тем Б. Есмахан заметил, что в регионе ощущается нехватка теологов.

Как сообщалось, 5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, в том числе трое военнослужащих и четверо гражданских лиц. В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, девять задержаны.

Популярное

Все
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
Евразийская цифровая повестка
Четверть века в академическом строю
На одном языке с природой
Трансляций повелитель, сигнала властелин
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Инвестиции в IT- индустрию
Процесс пошел!
На стыке творчества и технологий
Творог берется не из вареников!
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый вид змей обнаружили в Китае
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Достойный путь генерала Уразова
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»
Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией
Рассмотрена деятельность центров поддержки семьи
Утвержден шестой том истории Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]