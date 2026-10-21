Более 200 тысяч тонн отходов вывезли со свалок в Астане

Столица

В Астане продолжается системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

Фото: акимат Астаны

Во всех районах столицы проводится мониторинг территорий, организован вывоз отходов, а нарушители правил благоустройства привлекаются к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz 

С начала года в районах столицы вывезено свыше 226 тысячи тонн отходов. В районе Нура очищены 62 участка, с территории района вывезено более 92,7 тысячи тонн мусора.

Особое внимание уделяется профилактике повторного образования стихийных свалок и выявлению лиц, осуществляющих незаконный выброс отходов. На сегодняшний день за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечены 66 физических и 153 юридических лица.

Работа по выявлению и ликвидации стихийных свалок в столице ведётся на постоянной основе. Жителей и представителей бизнеса призывают соблюдать правила благоустройства и не допускать выброса мусора в неустановленных местах.

#Астана #акимат #отходы

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