Более 200 водителей задержаны за непристегнутые ремни безопасности в Астане

245 водителей задержаны полицейскими за непристегнутые ремни безопасности в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Управление административной полиции ДВД. Столичные стражи порядка вышли на усиленный вариант несения службы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".
"По итогам двух дневных рейдов полицейскими пресечено 2 100 нарушений Правил дорожного движения, существенно влияющих на уровень аварийности в столице, в том числе: 245 водителей задержаны за непристегнутые ремни безопасности при управлении автотранспортом, 185 – за пользование сотовыми телефонами, пресечено 257 нарушений скоростного режима, выявлено 96 нарушений правил обгона и маневрирования, 67 фактов создания аварийной обстановки", – говорится в распространенной информации.
За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии задержаны 5 автолюбителей, 25 машин отправили на штрафную стоянку. Кроме того, продолжают нарушать правила дорожного движения водители общественного транспорта и такси – полицейские зафиксировали более 50 таких фактов.
За переход дороги в неустановленных местах задержано 175 пешеходов.