Более 210 километров позади: Караганда поддержала путь Мендыбая ага к новому Курултаю

Мендыбай Алимгазинов преодолел очередной важный рубеж ультрамарафона «Құрылтайға жол» и добрался до города Караганды. За его спиной уже более 210 километров от Астаны, сообщает Kazpravda.kz

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Бегущий по улицам города Мендыбай ага привлек внимание карагандинцев. Прохожие видя бегущего 58-летнего марафонца, встречали его улыбками, интересовались ходом пути и желали сил для продолжения дистанции.

После долгих километров трассы встреча с горожанами стала для спортсмена важной моральной поддержкой. В свою очередь, поступок Мендыбая ага вдохновляет людей вести активный образ жизни и напоминает, что гражданская позиция обретает силу, когда подтверждается конкретным действием.

Молодежь подхватила эстафету сопричастности

Особенно заметным стал отклик карагандинской молодежи. Увидев Мендыбая ага, ребята присоединились к забегу и преодолели вместе с ним часть городского маршрута.

Их участие стало прямым выражением интереса и сопричастности. Молодые карагандинцы поддержали спортсмена не только словами, но и собственным действием, разделив с ним часть дистанции и смысл, ради которого она преодолевается.

Совместная фотография сохранила этот момент, но его значение шире одного памятного кадра. Поступок ребят показал, что идея личной ответственности понятна молодому поколению и способна объединять его вокруг важного для страны события.

Наставник и ученики: сила единства поколений

Сам Мендыбай ага отдельно отметил роль двух учеников, которые сопровождают его с начала ультрамарафона. По его признанию, без их помощи и моральной поддержки продвинуться так далеко было бы значительно сложнее.

Их присутствие помогает ему справляться с усталостью и сохранять внутренний настрой. Рядом с учениками Мендыбай ага вновь ощущает силу, которая была у него в годы лучшей спортивной формы.

В этом маршруте наставничество проявляется не в словах, а в совместно пройденных километрах. Мендыбай ага передает ученикам свой опыт и пример стойкости, а они отвечают ему поддержкой, которая помогает продолжать путь. Так одна дистанция объединяет опыт старшего поколения и энергию молодых.

Гражданская позиция, подтвержденная поступком

Прибытие Мендыбая ага в Караганду привлекло внимание средств массовой информации. В интервью спортсмен рассказал, почему связал тяжелое физическое испытание с предстоящими выборами депутатов Курултая и что лично для него означает гражданская ответственность.

В понимании Мендыбая ага она начинается там, где человек сам участвует в решениях, способных повлиять на дальнейшее развитие страны. Поэтому он решил не ограничиваться призывом, а подтвердить свое отношение к предстоящему голосованию конкретным поступком.

Дистанция в 1300 километров не является требованием к другим гражданам. Она показывает, какое значение сам Мендыбай ага придает своему голосу. Его путь предлагает каждому задуматься не о том, сколько километров он готов преодолеть, а о том, насколько серьезно относится к собственному участию в выборе будущего страны.

Караганда стала частью истории «Құрылтайға жол». Впереди новые города и встречи

В Караганде 210 пройденных километров получили новый общественный смысл. Мендыбая ага поддержали жители города, местная молодежь пробежала рядом с ним часть маршрута, а журналисты помогли донести идею инициативы до более широкой аудитории.

Впереди Мендыбая ага ждут другие города, поселки и села. У жителей появится возможность лично встретить ультрамарафонца, поддержать его теплыми словами, присоединиться к части забега или предложить помощь в дороге.

Это возможность не только поддержать спортсмена, но и внести собственный вклад в инициативу, которая развивается на глазах у всей страны. Каждая встреча, совместно пройденный километр и доброе пожелание становятся новым эпизодом «Құрылтайға жол».

История этого пути пишется в реальном времени. И жители каждого следующего населенного пункта могут стать ее непосредственными участниками, оставив свой след в общем маршруте к важному для страны выбору.