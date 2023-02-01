Более 22 млн тенге за фейковые земельные участки отдали казахстанцы

Недвижимость, Общество
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«Дешевые» земельные участки продавала 53-летняя жительница Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города Алматы.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Р. 1970 года рождения задержана по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Общий материальный ущерб, причиненный 25 потерпевшим, составляет свыше 22 млн тенге.

В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ДП.

«На данном этапе следствия установлено, что женщина входила в доверие к гражданам и предлагала им по цене ниже рыночной приобрести земельные участки. Она брала с «потенциальных клиентов» первоначальный взнос, сумма которого варьировалась от места расположения участка, а затем исчезала с деньгами покупателя. Пока установлены 25 преступных эпизодов», – проинформировал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Талгат Беркинбаев.

Полицейские не исключает, что Р. может быть причастна к аналогичным преступлениям в других районах города, поэтому призвала алматинцев посмотреть на фото и в случае опознания связаться по телефонам: 8-702-448-63-37 и 227-55-02.

#полиция #мошенничество #Алматы #расследование #ЗКО #задержание #земля

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