Более 23 тыс. человек стоят в очереди на жилье в Костанайской области

Жания Уранкаева
Фото с сайта ndn.info
Очередь на жилье в Костанайской области составляет более 23 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава региона отметил, что одним из актуальных вопросов остается обеспечение жильем населения области.

"В 2015 году в эксплуатацию введено 249 тысяч квадратного метра жилья, или 100,4% к 2014 году, улучшила жилищные условия 1 861 семья. Однако, как мы видим, этого недостаточно. Несмотря на большую государственную поддержку, на сегодня в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда стоят 23,1 тысячи человек, из них только в областном центре – 11 тысяч", – проинформировал аким.

Архимед Мухамбетов отметил, что для эффективного решения данного вопроса был подписан меморандум с АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", в сотрудничестве с которым будет осуществляться строительство доступного жилья.

"Согласно беспрецедентной мере поддержки регионов, будут выделяться деньги на строительство малогабаритного жилья. В основном оно будет строиться в Костанае, Рудном и Костанайском районе. Сейчас мы готовим площадки. Конечно, стартовая позиция нашей области слабовата. Есть вопросы по подготовке правительственной документации, подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Сейчас мы меняем приоритет и будем строить дома в новых микрорайонах. В этом направлении мы планируем ввести несколько тысяч квадратных метров жилья уже в 2016 году", – сказал глава Костанайской области.

Также спикер проинформировал, что Евразийской группой ERG подписан меморандум по реализации жилищной программы для работников предприятий в городах Рудном, Лисаковске и поселке Качар.

"Предполагается строительство 5 жилых домов с вводом 18 тысяч квадратных метров, что позволит более 300 семьям улучшить жилищные условия", – резюмировал он. 

