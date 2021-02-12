Коронавирус
Более 24 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане
В Министерстве здравоохранения РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками КВИ по стране за минувшие сутки, сообщает Kazpravda.kz
.
Так, на 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 847 человек (15 440 КВИ+ и 9 407 КВИ-), из них в стационарах находится 5 372 пациента, на амбулаторном уровне – 19 475 пациентов.
"Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 255 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ - 44 пациента", – говорится в сообщении.
Кроме того, на 10 февраля зарегистрировано 82 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 286 человек.
Ранее стало известно, что в Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось
еще на 951 человека за сутки.