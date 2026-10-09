Более 240 тысяч казахстанцев получили прививку от гриппа

Здравоохранение
Дана Аменова
корреспондент

Первые случаи заболевания выявили на фоне снижения заболеваемости ОРВИ на 10%. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане зарегистрированы первые пять случаев сезонного гриппа A(H1N1)pdm09. При этом заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 10,2%. С начала кампании вакцинации прививки против гриппа получили уже более 240 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным эпидемиологического мониторинга, три случая гриппа выявлены в Астане, два — в Мангистауской области. Всего исследовано 834 лабораторных образца, из которых пять дали положительный результат.

«За последнюю отчетную неделю в стране зарегистрировано 127 266 случаев ОРВИ против 140 273 неделей ранее. С начала сентября зафиксировано 760 182 случая. Лабораторный мониторинг также подтверждает циркуляцию других респираторных вирусов. Выявлен 68 случаев риновирусной инфекции, 47 — сезонных коронавирусных инфекций, 50 — бокавирусной инфекции, 32 — парагриппа, 27 — аденовирусной инфекции, два случая респираторно-синцитиальной инфекции и один — метапневмовирусной инфекции», — проинформировали в ведомстве.

Для бесплатной вакцинации населения против гриппа закуплено 2,1 млн доз вакцины «Гриппол Плюс». Ее состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на эпидемический сезон 2026–2027 годов. Вакцина поставлена во все регионы страны.

По состоянию на 7 октября прививку против гриппа получили 240 375 человек. В первую очередь бесплатной вакцинацией охватываются группы риска: медицинские работники, беременные женщины, дети, состоящие на диспансерном учете, дети-сироты, проживающие и персонал медико-социальных учреждений, а также другие категории по эпидемиологическим показаниям.

«Минздрав напоминает, что октябрь является оптимальным периодом для вакцинации, поскольку для формирования иммунной защиты после прививки требуется около двух недель. Вакцинация помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений. Наряду с вакцинацией рекомендуется соблюдать простые профилактические меры: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать тесного контакта с заболевшими. При появлении температуры, кашля, боли в горле и других симптомов респираторной инфекции необходимо оставаться дома, своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением»,  говорится в информации.

#Минздрав #грипп #прививка

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