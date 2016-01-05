Более 2,5 тысячи квартир по госпрограммам будет введено в 2016 году в Астане
Ксения Воронина
Более 2,5 тыс. квартир по государственным программам будет введено в Астане в 2016 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.
Уточняется, что в рамках реализации Программы развития регионов до 2020 года в Астане будет продолжено строительство 8 МЖК с общей площадью 96,55 тыс. м² на 1 758 квартир.
Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию оставшихся объектов, завершающих Государственную программу развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008–2010 годы: строительство жилых комплексов южнее ул. Сарайшык, восточнее пр. М. Жумабаева на 310 квартир, общей площадью 21,8 тыс. м²; МЖК южнее пр. Н. Тлендиева, вдоль русла ручья Сары-булак на 62 квартиры, общей площадью 3,20 тыс. м².
По направлению арендного жилья планируется строительство жилого комплекса в районе индивидуальной жилой застройки в районе Юго-Востока на 217 квартир, общей площадью 14,40 тыс. м², строительство жилого комплекса в районе индивидуальной жилой застройки в районе Юго-Востока на 95 квартир, общей площадью 5,10 тыс. м², строительство жилых комплексов юго-восточнее поселка Коктал на 293 квартиры, общей площадью 16,30 тыс. м².