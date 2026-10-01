Более 250 тысяч виз аннулировали в США

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«При президенте Трампе и госсекретаре Марко Рубио госдепартамент аннулировал свыше 250 тысяч виз», - сказал Пиготт телеканалу Fox News.

Он назвал это «исторической вехой», которая символизирует непоколебимую решимость администрации обеспечивать безопасность американского народа.

«Каждое решение по визам связано с национальной безопасностью. Благодаря непрерывной проверке в беспрецедентных масштабах мы выявляем тех, кто совершил преступления, поддерживает терроризм, обманывает американцев или злоупотребляет нашей иммиграционной системой», - отметил Пиготт.

В понедельник госдепартамент сообщил о визовых ограничениях против ряда граждан Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу, подозреваемых в коррупционной деятельности или содействии наркотрафику.