Более 27 млрд тенге налогов задолжали казахстанцы

"На 1 августа 2018 года задолженность физических лиц составляет 26,9 миллиарда тенге, основной долг – 19,4 миллиарда тенге, пеня – 7,2 миллиарда тенге, количество должников – 1 409 864", – сообщили в Комитете.



В том числе: по налогу на транспортные средства – 20,2 млрд тенге, из них основной долг – 15,3 млрд тенге, пеня – 4,9 млрд тенге, количество должников – 842 181; по налогу на имущество – 1,3 млрд тенге, из них основной долг – 0,9 млрд тенге, пеня – 0,4 млрд тенге, количество должников – 461 866; по налогу на землю – 0,7 млрд тенге, из них основной долг – 0,4 млрд тенге, пеня – 0,3 млрд тенге, количество должников – 392 618.



В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о налоговых задолженностях казахстанцев, передает Inform.kz