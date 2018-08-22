Более 27 млрд тенге налогов задолжали казахстанцы

Экономика
1117
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о налоговых задолженностях казахстанцев, передает Inform.kz.

"На 1 августа 2018 года задолженность физических лиц составляет 26,9 миллиарда тенге, основной долг – 19,4 миллиарда тенге, пеня – 7,2 миллиарда тенге, количество должников – 1 409 864", – сообщили в Комитете.

В том числе: по налогу на транспортные средства – 20,2 млрд тенге, из них основной долг – 15,3 млрд тенге, пеня – 4,9 млрд тенге, количество должников – 842 181; по налогу на имущество – 1,3 млрд тенге, из них основной долг – 0,9 млрд тенге, пеня – 0,4 млрд тенге, количество должников – 461 866; по налогу на землю – 0,7 млрд тенге, из них основной долг – 0,4 млрд тенге, пеня – 0,3 млрд тенге, количество должников – 392 618.

Популярное

Все
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Из ада пламени: видео тушения пожара с экшен-камеры опубликовало МЧС
Подросток на снегоходе протаранил толпу людей в Актобе: подробности происшествия
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
В ВКО мать оштрафовали после того, как она уронила ребенка с балкона третьего этажа
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
В режиме инфляционного таргетирования
На партийном поле перемены
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Мировая сенсация от Елены Рыбакиной
Два человека пострадали от взрыва газового баллона в Караганде
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане

Читайте также

Экономика , Транспорт
Почти 100 млн тенге ущерба: схему лжетранзита автомобилей в…
Правительство , Экономика
Шымкент должен стать транспортно-логистическим хабом среди …
Правительство , Экономика
Алихан Смаилов дал старт работе нового завода в Шымкенте
Президент , Поручения , Экономика , Транспорт
Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]