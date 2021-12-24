Более 28 млн бюджетных тенге украли в дуэте чиновник из акимата и предприниматель в Алматы

Происшествия
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Фото из источника
В Алматы выявили факт хищения более 28 миллионов тенге бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.     

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководителя отдела благоустройства КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» и руководителя ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» по факту хищения бюджетных средств.

«Установлено, что между подрядчиком ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» и отделом благоустройства акимата Турксибского района был заключен договор на реконструкцию русла реки «Бас Карасу» на сумму более 71 млн тенге.

Однако руководитель ТОО в период с августа по сентябрь 2019 года при пособничестве с должностным лицом районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 млн тенге», – рассказали в АФМ.

Руководитель отдела К. Воропаев и руководитель ТОО «Аstana-Курылыс ХХI» Е. Исаев приговорены к 7 и 7,5 годам лишения свободы.

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