Более 280 млн тенге выманила россиянка у карагандинцев

В качестве подозреваемой к уголовной ответственности привлечена 59-летняя гражданка Российской Федерации, которая являлась генеральным директором двух фирм, заключавших договоры с клиентами на оказание косметологических услуг.

Фото: Kazpravda.kz

Аферу на 281 млн тенге раскрыли карагандинские полицейские. Потерпевшие поблагодарили за профессионализм стражей порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 апреля 2021 года в Центральный отдел полиции УП Караганды обратились несколько жителей города. Они сообщили, что стали жертвами некоей подставной фирмы. В полиции началось досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Благодаря профессиональным действиям следственной группы в составе следователя следственного управления ДП области Н. Оразова и следователя Центрального ОП УП города Караганды А. Кенжахметова были установлены все обстоятельства и участники преступления.

В качестве подозреваемой к уголовной ответственности привлечена 59-летняя гражданка Российской Федерации, которая являлась генеральным директором двух фирм, заключавших договоры с клиентами на оказание косметологических услуг.

Стоимость услуг варьировалась от 20 тысяч тенге до 1 млн тенге, но фактически они оказывались не в полном объеме. Общее количество потерпевших – 281 человек. Материальный ущерб составил 81 млн тенге.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.