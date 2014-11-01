Более 280 тысяч призывников РФ получат электронные карты до конца года
Более 280 тыс. призывников до конца 2014 года получат персональные электронные карты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА ТАСС.
Персональные электронные карты с информацией о военнослужащем в России начали выдавать в ходе весеннего призыва текущего года. На карту вносятся порядка 60 параметров – социально-демократические и биометрические данные призывника, сведения о его здоровье. В процессе службы их количество может быть достигнуто до 280.
В перспективе, по словам генералов, такие карты получат все военнослужащие, в том числе офицеры запаса. Постепенно электронный документ полностью заменит собой военный билет.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании поручил определить направления дальнейшего совершенствования системы использования электронных карт на всех объектах Вооруженных сил РФ.
Шойгу также поручил проанализировать причины роста заболеваний органов дыхания у призывников в последние 2 месяца и разработать меры по профилактике.
Глава оборонного ведомства сообщил, что "благодаря взаимодействию медицинской службы и командиров всех уровней в прошлом осенне-зимнем периоде количество заболеваний органов дыхания среди военнослужащих по призыву удалось снизить на 8,5%, однако за 2 последних месяца наметился рост заболеваний".
"Нам необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и наметить меры по эффективной профилактике заболеваний личного состава, проще говоря, реанимировать все то, что делалось в прошлом году", – сказал министр.
Особое внимание Шойгу обратил на требования к проведению занятий по боевой подготовке в полевых условиях при низких температурах.
Кроме того, Шойгу рассказал, что план обеспечения объектов Министерства обороны счетчиками коммунального учета выполнен более чем на 60%: "Работу мы начали 4 месяца назад. За это время установлено более 63 000 счетчиков, что составляет более 60% от плана".
По словам министра, исполнителям плана денежные средства выделены в необходимых объемах, а Министерство обороны ждет его стопроцентного выполнения.