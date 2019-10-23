Более 28,8 тысячи человек стали участниками госпрограммы "Енбек" в Шымкенте

Общество
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По итогам девяти месяцев 2019 года в городе Шымкент 28 тыс. 853 человека стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек". Трудоустроено 19 тыс. 544 человека, из них 12 тыс. 192 – на постоянную работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.    

В рамках первого направления Госпрограммы "Енбек", предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в городе Шымкент обучением охвачено 3 602 человека. После завершения краткосрочного профессионального обучения центры занятости населения оказывают участникам Госпрограммы содействие в трудоустройстве.

Основной задачей второго направления Госпрограммы является развитие предпринимательской инициативы граждан. В его рамках представляют государственные гранты в размере 100 и 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим и планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получившим финансовую поддержку в рамках других государственных программ.

Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам. Для получателей микрокредитов в рамках проекта "Бастау-Бизнес" проводят обучение основам предпринимательства.

В городе Шымкент микрокредитованием охвачено 40 человек. Государственные гранты в размере до 100 МРП получили 2 участника Госпрограммы, в размере до 200 МРП – 200 человек (молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды).

Третье направление Госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации в городе Шымкент трудоустроено 5 987 человек, из них на социальные рабочие места – 467, на молодежную практику – 3 280 и на общественные работы – 2 240 человек.

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