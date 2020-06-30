Более 3 млн IT-специалистов выпустят учебные заведения РК к 2030 году

Общество
Жанат Тукпиев
В Казахстане более 3 миллионов специалистов новой формации в сфере IT выпустят учебные заведения к 2030 году. Об этом на на заседании Правительства заявил министр образования и науки РК Айсхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации министра, с 2016 года начато обновленное содержание в школах, разработаны и запущены новые образовательные программы в колледжах и вузах. Следующим шагом является внедрение цифровых компетенций.

"Предлагается целевая подготовка IT-кадров на уровне колледжей и технопарков. Мы предлагаем начать программу именно по базовым цифровым компетенциям. Обучающиеся будут углубленно изучать современные языки программирования, то есть, мы предусматриваем подготовить 320 выпускников с IT подготовкой", – сказал Аймагамбетов.

По его словам, целевой аудиторией будут отраслевые направления, такие как медицина, сельское хозяйство, юриспруденция и другие.

"Новые образовательные программы уже начаты, тысячи молодых людей будут иметь цифровые компетенции. К 2030 году учебные заведения выпустят более 3 миллионов специалистов новой формации", – заявил министр.

В то же время, как он отметил, международные исследования показывают растущую гаджетизацию общества, но это не отражает высокий уровень цифровых навыков.

"54% школьников в возрасте более 14 лет не достигли минимального уровня компьютерной грамотности. При этом каждый пятый молодой казахстанец от 6 до 34 лет обладает высоким уровнем цифровой грамотности", – добавил Аймагамбетов.

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