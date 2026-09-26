Более 3 млн кубометров воды откачали из высокогорных моренных озер Казахстана

Водное хозяйство
Дана Аменова
корреспондент

Мониторинг дополнялся автоматизированными системами.

Фото: МЧС

Казахстан завершает селеопасный сезон 2026 года, снизив риск прорыва высокогорных моренных озер. В течение селеопасного периода специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС осуществляли постоянное наблюдение за состоянием горных водоемов, ледников, рек и селевых русел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

По данным ведомства, в рамках превентивных мероприятий из потенциально прорывоопасных моренных озер было откачено 3,5 млн кубометров воды, что позволило снизить гидрологическую нагрузку на наиболее уязвимые водоемы.

В горных районах работали 44 сезонных наблюдательных поста, а для оперативного реагирования были сформированы 11 аварийно-механизированных бригад, более 100 специалистов были задействованы в аварийно-механизированных бригадах и сезонных работах. Наблюдатели непосредственно в высокогорье контролировали уровень воды, состояние водоемов, ледников и прилегающих склонов, фиксировали изменения гидрометеорологической обстановки и передавали информацию в диспетчерские службы.

«Мониторинг дополнялся автоматизированными системами. В Алматы функционируют более 30 автоматических станций  наблюдения, обеспечивающих круглосуточный сбор данных и их оперативную передачу дежурным службам. На наиболее опасных участках применялись также видеонаблюдение и гидрометеорологические датчики. Только в течение сезона специалисты провели 1015 наземных и 19 аэровизуальных обследований. Особое внимание уделялось моренным озерам с повышенным риском прорыва. При необходимости специалисты проводили батиметрические исследования для определения глубины и объема водоемов, оценивали состояние естественных водоотводящих каналов и проводили инженерные работы. Для контролируемого снижения уровня воды использовались сифонные системы. В 2026 году на наиболее опасных озерах было установлено около 50 сифонных труб», – сказано в информации. 

В труднодоступные высокогорные районы наблюдатели и оборудование доставлялись с использованием авиации. Аэровизуальные обследования позволяли оценивать состояние моренно-ледниковых комплексов на значительных территориях, выявлять изменения водоемов и своевременно определять необходимость дополнительных превентивных мероприятий.

В отдельных районах проводились детальные батиметрические исследования, позволяющие оценить морфометрические параметры озер и потенциальную прорывную опасность. Такой подход позволяет сочетать постоянное присутствие специалистов в высокогорье, автоматизированный сбор данных, воздушный мониторинг и инженерные меры по регулированию уровня воды.

Полученная информация анализируется специалистами «Казселезащиты» и используется для оценки рисков и принятия решений по проведению превентивных работ.

По итогам селеопасного сезона прорывов контролируемых моренных озер и опасных селевых потоков не допущено. С понижением температуры и завершением периода активного таяния ледников сезонные наблюдательные посты переводятся в соответствующий режим работы, при этом мониторинг состояния высокогорных территорий продолжается в установленном порядке.

В министерстве добавили, что Казахстан продолжает развивать систему раннего предупреждения селевых угроз, сочетая инженерную защиту, современные технологии  мониторинга и постоянное наблюдение за наиболее опасными участками высокогорья.

#горы #МЧС #вода #озера

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