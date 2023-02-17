Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ

Прокуратура выявила факты уклонения АО "HOMEBROKER" от исполнения обязательств перед АО "ЕНПФ" путем банкротства должника с последующим списанием данных обязательств.

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Прокуратура Алматы приняла меры по взысканию и возврату пенсионных активов в размере более 3 млрд тенге в пользу АО "ЕНПФ", сообщает Kazpravda.kz.

"Управлением по надзору за законностью судебных актов по гражданским, административным делам и исполнительного производства прокуратуры Алматы приняты меры по взысканию с АО "HOMEBROKER" в пользу АО "ЕНПФ" пенсионных активов в размере 3 161 428 049 тенге", - проинформировали в прокуратуре.

Отмечается, что при изучении материалов исполнительного производства были установлены факты уклонения АО "HOMEBROKER" от исполнения обязательств перед АО "ЕНПФ" путем банкротства должника с последующим списанием данных обязательств и непринятия действенных мер по взысканию долга с дебиторов - аффилированных компаний.

"По поручению прокуратуры города АО "ЕНПФ" была проведена работа по взысканию в судебном порядке с АО "HOMEBROKER" суммы задолженности путем взыскания данных средств с ТОО "Сити Сервис Инвест Строй", задолженность АО "HOMEBROKER" перед АО "ЕНПФ" в результате погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.