Более 3 тонн наркотиков изъято транспортными полицейскими с начала года

За январь – июнь текущего года транспортными полицейскими в пассажирских поездах и аэропортах Казахстана выявлено 145 наркопреступлений и изъято более 3 тонн наркотических средств, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел на транспорте МВД РК.

"На обслуживаемой территории департамента за 6 месяцев, по оперативным данным, выявлено 145 наркопреступлений, из которых 63 факта сбыта и 12 контрабандного провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 3 тонн 290 кг различных наркотических средств, из которых более 10 кг – героин", – говорится в распространенном сообщении.

Кроме этого, по информации пресс-службы, с начала года сократилось число преступлений из категории тяжких (на 39,5%) и небольшой тяжести (на 17,6%). Также наблюдается положительная динамика в раскрытии тяжких (до 69,7%) и особо тяжких (до 75,0%) преступлений.

"Специфика транспорта требует пристального внимания к сохранности личного имущества пассажиров, грузов из подвижного состава и грузобагажа в аэропортах. Именно они оказывают ключевое влияние на общую картину преступности", – отмечает пресс-службы.